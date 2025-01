Il Como ha appena ufficializzato l’acquisto di Ikonè in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, il Toro lo aveva cercato

Il Como di Fabregas è scatenato sul mercato e ha appena ufficializzato l’acquisto di Ikonè dalla Fiorentina. Il francese arriva nella squadra lombarda con la formula del prestito oneroso di 1 milioni e con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Sull’esterno mancino anche i granata avevano avuto qualche interesse e infatti lo avevano seguito per qualche tempo. Poi però i granata hanno virato su altri obiettivi e la squadra viola ha quindi intavolato e concluso la trattativa che ha portato Ikonè alla corte di Fabregas. L’ala destra sicuramente può portare corsa e imprevedibilità alla fascia del Como. Da sottolineare però che il giocatore in Serie A in questa stagione non ha ancora segnato nemmeno un gol. Per lui nella stagione in corso 4 gol in 6 partite di Conference ma 0 gol in 14 partite di Serie A.

Ikonè: qualità evidenti ma pochi gol

Il problema più evidente di Ikonè si vede quando si parla di segnare dei gol. L’ormai ex giocatore della Fiorentina infatti ha giocato con la maglia viola ben 138 partite andando a segno solamente in 16 occasioni, pur giocando in attacco. Anche con il Lille non ha segnato molto arrivando anche lì a 16 gol in 150 presenze. Meglio per quanto riguarda gli assist: 27 al Lille e 14 alla Fiorentina. L’ala destra in particolare sta faticando in questa stagione e infatti è ancora a secco di gol e di assist in campionato. Oltretutto era evidentemente ai margini del progetto di Palladino avendo giocato appena 322 minuti in Serie A, partendo titolare solamente in un’occasione. Ora al Como il francese vuole rilanciarsi e Fabregas sembra credere nelle qualità dell’esterno.

Ikonè: al Toro avrebbe giocato al posto di Lazaro

Il Toro aveva seguito Ikonè come possibile innesto per la squadra di Vanoli. L’idea era quella di farlo giocare come esterno destro al posto di Lazaro in modo da sfruttare la sua capacità di rientrare verso il centro del campo e calciare o fare la giocata con il suo mancino. La società granata ha poi però deciso di virare su altri obiettivi e quindi non si è fatto nulla.