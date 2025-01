Continua il calciomercato con Camarda che va in prestito al Monza, Gimenez vuole il Milan, il Tottenham cerca Tomori

Continua il calciomercato di Serie A con il Milan che è super attivo, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Infatti dopo aver accolto Walker e aver cercato di vendere Okafor al Lipsia la squadra lombarda sta cedendo Camarda in prestito secco al Monza. Il giovane attaccante così avrà più spazio e avrà modo di fare esperienza in Serie A. Con Okafor seguito dal Tottenham e Morata vicino a salutare i rossoneri si avvicina Gimenez. L’attaccante attualmente del Feyenoord è in uno stato di forma strepitoso e gradirebbe la destinazione. Certo il sorteggio di Champions ha reso più complicato il trasferimento. In difesa il Tottenham sta cercando di assicurarsi le prestazioni del centrale del Milan: Tomori. L’inglese non è al centro del progetto e potrebbe partire e tornare nella sua madrepatria

Il Monza ufficializza Cstrovilli, la Juve pensa ad Anjorin e il Cagliari cede Lapadula

Mentre si tratta con il Milan per il prestito di Camarda a Monza si continua ad agire sul mercato per cercare di risollevare la situazione e centrare l’obiettivo salvezza, il club lombardo quindi ha appena ufficializzato l’arrivo di Castrovilli dalla Lazio. La Juventus in tanto pensa ad Anjorin dell’Empoli per il centrocampo, profilo seguito anche dai granata. Il Cagliari invece lascia partire Lapadula a titolo definitivo allo Spezia. Per l’attaccante pronto un contratto fino al 2026. Il Genoa intanto ha acquistato Ellerston. Il centrocampista resterà in prestito al Venezia fino a fine stagione.

Bologna su Suslov, il Como ufficializza Ikonè

Il Bologna anche cerca di rinforzarsi per cercare di centrare un piazzamento europeo. Al momento piace molto Suslov, attualmente in forza al Verona. Tra i due club ancora nessun accordo ma il giocatore è molto apprezzato dalla dirigenza della squadra emiliana. Intanto il Como ha ufficializzato l’acquisto di Ikonè. Il francese arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso per un milione con il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il Verona anche vuole costruire una squadra in grado di centrare la salvezza e per questo motivo ha preso in prestito con diritto di riscatto Niasse dallo Young Boys. Intanto l’Atalanta sta chiudendo l’acquisto di Maldini per 14 milioni con il Milan che incasserà il 50% del ricavato (quindi 7 milioni).