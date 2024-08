Ora è ufficiale: Popa torna in patria, al Cluj. Partenza a titolo temporaneo, dopo un solo anno di permanenza

Le strade di Torino e Mihai Popa sono pronte ufficialmente a divedersi. Il portiere rumeno infatti tornerà in patria, per vestire la maglia del Cluj. Arrivato la scorsa estate dal Voluntari, non ha mai esordito a difesa della porta granata. La trattativa era di fatto chiusa giorni, ora c’è l’ufficialità. Il Toro cede Popa al Cluj a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato del club:

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fotbal Club CFR 1907 Cluj, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mihai Popa.

Il Torino saluta Popa con un cordiale in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale.