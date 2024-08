Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 24 agosto

La Roma potrebbe separarsi dopo due stagioni da Paulo Dybala. Carlos Novel, agente dell’argentino, sta incontrando nella capitale gli emissari dell’Al-Qadsiah, club del campionato saudita. L’ex Juventus aveva rifiutato un’offerta da 20 milioni più bonus, ma ora sta prendendo nuovamente in considerazione la possibilità di trasferirsi e c’è la possibilità che la trattativa si chiudi. La Roma, dal canto suo, punta a chiudere l’acquisto di Jeremie Boga dal Nizza: ottenuto l’ok del giocatore, si lavora per l’intesa con il club della Costa Azzurra.

Lazio, tornerà Folorunsho?

La Lazio punta a rinforzare il proprio reparto offensivo con l’ingaggio di Boulaye Dia. Il senegalese, autore di due reti in un match di Coppa Italia con lo Spezia in cui è stato oggetto di fischi, ha appreso dell’offerta dei biancocelesti e ora riflette dell’opportunità di trasferirsi alla corte di Baroni. Il tecnico potrebbe poi accogliere una sua vecchia conoscenza. Si stanno infatti intensificando i contatti tra la Lazio e il Napoli per riportare a Formello, dopo gli anni delle giovanili, Micheal Folorunsho. C’è stato anche un incontro con l’agente del giocatore. La richiesta del Napoli è di 12-13 milioni, la Lazio parte da un prestito con obbligo-diritto di riscatto.

Fiorentina, Gudmundsson e l’effetto domino

La Fiorentina resta in pressing su Albert Gudmundsson. Oggi potrebbe essere una giornata decisiva, visto che il Genoa è vicino a chiudere per il sostituto dell’attaccante islandese, ossia uno tra Fabio Silva del Wolverhampton o Anton Matkovic dell’Osjek. Movimenti che potrebbero innescare la cessione da parte dei viola di Nico Gonzalez alla Juventus. Pradè si guardano comunque attorno, non escludendo i profili di Bove della Roma e Lovric dell’Udinese.

Juve: ciao Szczesny, Kalulu a un passo

Juventus vicina a chiudere l’operazione Kalulu da Milan. Trovato l’accordo tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore e anche il francese va verso il sì definitivo al suo passaggio a Torino. Un indizio arriva dall’esclusione di Kalulu dal Trofeo Silvio Berlusconi disputatosi ieri sera a San Siro contro il Monza. In attesa del rossonero, la Juventus lavora a un’intesa per la risoluzione del contratto di Szczesny.

Napoli, Manna a Londra per Gilmour e Lukaku

Beffato nel finale della telenovela Brescianini, il Napoli di Antonio Conte non vuole lasciarsi scappare un altro dei suoi numerosi obiettivi, ossia Billy Gilmour. Il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, è volato a Londra per sbloccare la trattativa che riguarda sia il centrocampista del Brighton che lo scambio in attacco Osimhen-Lukaku con il Chelsea.

Como, frenata per Rodri Sanchez

Si complica la trattativa tra il Como e il Real Betis per l’arrivo del trequartista Rodri Sanchez. L’obiettivo della società lariana è quello di abbassare le richieste degli andalusi, che attualmente prevedono 1.5 milioni di euro per il prestito col diritto di riscatto fissato a 6.