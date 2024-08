Calciomercato Torino / Pietro Pellegri è sceso nelle gerarchie. Se arrivano offerte, il numero 11 del Toro può partire

Non manca ormai molto alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. I granata si muovono in entrata, ma servono movimenti anche in uscita. Alcuni giocatori sono sul mercato e uno di questi è Pietro Pellegri. Il classe 2001 è sceso nelle gerarchie della squadra di Vanoli. Se rimane al Toro, rischia di giocare pochissimo. Con Juric ha sempre avuto occasioni, ma non ha mai trovato la continuità ormai da tempo perduta. Per lui, molto probabilmente, è giunto il momento di trovare fortuna altrove. In questo momento ha bisogno di certezze e qui sarà difficile trovarle.

La situazione Pellegri

La situazione è molto semplice. Al momento non ci sono offerte per lui. Ma se dovessero arrivare, verrano prese in considerazione. A quel punto, con l’arrivo di un’offerta, potrebbe partire. Non solo in Serie A, ma anche la Serie B potrebbe aver messo gli occhi su di lui. Si tratta di un giocatore in cerca della rinascita definitiva. Non si registrano sondaggi e offerte, ma nei prossimi giorni potrebbe muoversi qualcosa. Si attendono sviluppi sulla vicenda.

Un inizio di stagione non confortante

Vanoli gioca con il 3-5-2. Gli attaccanti, in ordine di gerarchia, sono: Zapata, Sanabria, Adams e Karamoh. Poi c’è Pellegri, in fondo. E attenzione anche a Vlasic, che può ricoprire il ruolo di seconda punta. Contro il Cosenza, in Coppa Italia, Pellegri non è stato convocato per problemi fisici. In generale, nelle amichevoli estive si è visto pochissimo. Nella prima parte di allenamenti, ha svolto molto lavoro personalizzato. Un inizio di stagione non al top, che lo ha fatto scendere nelle gerarchie. Tra un problema fisico e l’altro, diventa difficile affermarsi in Serie A al Toro. Nemmeno Juric, considerato suo secondo padre, è riuscito a farlo tornare quello di un tempo. Lo scorso anno, in campionato, ha segnato solo 1 gol contro il Verona in trasferta.