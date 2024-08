Calciomercato Torino / Daniliuc, obiettivo di Vagnati, si è reso protagonista di una buona prestazione in Coppa Italia

Quando manca sempre meno all’esordio in campionato del Torino, in programma sabato 17 agosto alle ore 20.45 contro il Milan, Vagnati e la dirigenza al completo continuano a lavorare sul mercato in entrata. Fin qui sono arrivati solamente Coco, Adams e Paleari, e servono almeno altri tre innesti affinché Vanoli possa contare su una rosa di livello sia numericamente che dal punto di vista qualitativo. Gli obiettivi principali in questo momento sono rappresentati da due difensori centrali e un esterno sinistro. E se per la fascia Gosens sembra ormai defilato avendo fatto spazio a Borna Sosa, per la difesa sono tanti i nomi in ballo, tra cui quello di Daniliuc della Salernitana. L’austriaco sembra essere in uscita dopo la retrocessione dei campani, e i granata si sono interessati a lui. La richiesta della Salernitana, però, è cresciuta dopo la buona prestazione fornita nel primo turno di Coppa Italia.

La Salernitana chiede un’offerta a titolo definitivo

Così come il Torino, anche i campani hanno dovuto affrontare il primo turno in Coppa. Una gara complicata per i ragazzi di Martusciello, che hanno battuto solo ai rigori lo Spezia. E nel passaggio del turno dei granata c’è stato anche lo zampino del centrale seguito da Vagnati. Daniliuc, infatti, ha messo a referto un assist molto importante, per la rete del pareggio di Dia arrivata al minuto 93. La sua è stata una prestazione non impeccabile dal punto di vista difensivo ma buona in fase di possesso, che ha portato la Salernitana ad aumentare di poco la sua valutazione. Il ds Petrachi ha infatti comunicato al Toro che non accetterà offerte in prestito con diritto di riscatto, bensì che l’austriaco potrà partire solo a titolo definitivo o se verrà pagata la clausola rescissoria pari a 5 milioni di euro. Adesso si attende la controproposta di Vagnati, che non dovrebbe tardare ad arrivare.