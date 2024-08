Calciomercato Torino / Entro la prima partita di Serie A contro il Milan, Vagnati vuole regalare un rinforzo a Paolo Vanoli

Mancano ormai due settimane alla chiusura del calciomercato. Paolo Vanoli, dopo aver conquistato il turno successivo in Coppa Italia con il Torino, si prepara con i suoi ragazzi a giocare contro il Milan. Entro quella partita, che si giocherà sabato 17 agosto alle ore 20:45 a San Siro, Vagnati vuole chiudere per un rinforzo. Terzino o difensore centrale non importa, ma un giocatore deve arrivare. Infatti al Toro, per completare la rosa, manca prima di tutto un esterno mancino. Poi serve anche un difensore centrale. Le piste aperte sono molte e si lavora per chiudere al più presto.

L’esterno sinistro

Sulla sinistra, la pista più calda è quella che porta a Borna Sosa dell’Ajax. Vagnati insiste per lui e ci sono stati nuovi contatti con l’Ajax ma le parti dovranno ancora aggiornarsi. Croato classe 1998, si tratta dell’alternativa a Robin Gosens. Il tedesco infatti, di proprietà dell’Union Berlino, era la prima scelta. Ma poi la pista si è raffreddata, complice la volontà del giocatore. Vagnati ha detto: “Per Gosens ne ha già parlato il presidente, noi abbiamo il piacere di averlo con noi ma lui ci sta riflettendo da troppo tempo. Io voglio gente motivata e ora stiamo valutando anche altre cose”. Salgono le quotazioni di Sosa.

Il difensore centrale

In verità, prendere 2 difensori centrali sarebbe meglio che 1. Erlic e Hajdari sono saltati. Ora gli occhi del Torino sono finiti su altri 2 nomi. Il primo è Flavius Daniliuc della Salernitana. La trattativa è in corso, ma i campani hanno detto di no al prestito al momento. L’altro nome è Zeno Van Den Bosch dell’Anversa. Si tratta di un difensore belga classe 2003. Questi sono i 2 nomi caldi ad oggi. Poi nelle ultime settimane, ma soprattutto negli ultimi giorni, potrebbero esserci delle sorprese. Ma prima di Milan-Torino, Vagnati vuole far contento (almeno in parte) Vanoli.