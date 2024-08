Dopo le incertezze di Gosens Davide Vagnati sta lavorando a un piano B: contatti intensificati con l’Ajax per Sosa

È una fase cruciale quella che sta attraversando il Torino nel calciomercato estivo. Il campionato di Serie A è alle porte e la rosa a disposizione di Paolo Vanoli non è ancora completa. Con la trattativa per Robin Gosens che ha subito un forte rallentamento, Davide Vagnati ha già individuato il piano B. Il nome sotto la lente di ingrandimento è quello di Borna Sosa, terzino sinistro croato attualmente all’Ajax. Sosa è un giocatore con esperienza internazionale e potrebbe essere un’ottima alternativa al tedesco, che non sembra convinto di vestire la maglia granata. Il direttore tecnico del Torino ha già sondato il terreno per l’ex Stoccarda, per provare a portarlo all’ombra della Mole.

Previsti nuovi contatti

Nelle prossime ore Davide Vagnati ha in programma nuovi contatti con l’Ajax, per cercare di definire l’affare e di sistemare la fascia sinistra. Il giocatore costa tra i 7 e gli 8 milioni e in caso gli olandesi dovessero dare il benestare alla trattativa il direttore tecnico affonderebbe il colpo per completare al più presto la rosa. Gosens non ha ancora rifiutato il trasferimento al Toro, ma il club non ha più intenzione di aspettare il tedesco, che sta riflettendo da giorni sul suo futuro. Per Sosa è il secondo tentativo che la società ha messo in atto: il giocatore era già stato cercato da Vagnati a gennaio, ma in quel caso non c’erano le condizioni per un trasferimento. Ora le cose potrebbero essere più semplici per il Toro, visto che il giocatore è stato messo fuori rosa da Farioli. Sosa non rientra nei piani dell’Ajax e dovrà quindi cercare una nuova sistemazione. Una circostanza ottimale per il Torino, che ha urgenza di completare la rosa in vista dell’inizio della Serie A.