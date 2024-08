Il Torino sta cercando un portiere per il ruolo di terzo: Vagnati ha messo gli occhi sullo svincolato Donnarumma

Prosegue il calciomercato del Torino, con Davide Vagnati impegnatissimo nel completare la rosa prima dell’inizio del campionato di Serie A. Oltre al difensore il direttore tecnico sta cercando anche un portiere per il ruolo di terzo. La società ha infatti bocciato definitivamente Mihai Popa, arrivato all’ombra della Mole nel luglio del 2023 dal Voluntari. Il rumeno non ha mai messo piede in campo da quando ha vestito la maglia granata, un dato che lascia poco spazio alle interpretazioni. Solo quando Popa sarà stato ceduto – con ogni probabilità al Cluj – allora il Toro potrà tesserare Antonio Donnarumma, individuato come profilo ideale e attualmente svincolato.

La stagione di Antonio Donnarumma

Nell’ultima stagione Antonio Donnarumma ha giocato in Lega Pro, nel Padova, club in cui milita dal 2021/2022. 36 le partite per l’estremo difensore nell’ultima annata, tra regular season e play off per accedere alla Serie B. Le sue prestazioni, come quelle di tutta la squadra, sono state di alto livello: il Padova si è infatti classificato al secondo posto in campionato, a soli tre punti dal Mantova vincitore del girone. Poi i biancorossi hanno perso la sfida decisiva ai play off contro il Vicenza. Ora per Donnarumma potrebbero riaprirsi le porte della massima serie. La sua ultima presenza nel campionato italiano risale all’annata 2012/2013, quando difendeva i pali del Genoa.