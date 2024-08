Il Torino ha messo gli occhi su Daniliuc per rinforzare la difesa, ma il giocatore andrebbe via solo a titolo definitivo

Poche ore all’esordio ufficiale del Torino alla nuova stagione. I granata affronteranno in serata il Cosenza in Coppa Italia, ma dovranno farlo con una rosa ancora incompleta. Vanoli ha ancora bisogno di due difensori, che Vagnati sta cercando il prima possibile di portare all’ombra della Mole. Il direttore tecnico lavora su più fronti: per Gosens, che però non sembra determinato a vestire la maglia granata, e ora ha messo gli occhi su Flavius Daniliuc, in forza alla Salernitana. Tra i due club, tuttavia, c’è stato solo uno scambio di informazioni.

Torino-Daniliuc solo a titolo definitivo

La Salernitana è stata chiara in merito al futuro dell’austriaco: può partire, ma solo a titolo definitivo. Vagnati aveva inizialmente provato a chiederlo in prestito, ma i campani hanno fatto muro. Se i granata vorranno acquistare il giocatore saranno costretti a versare soldi nelle casse della Salernitana, altrimenti il direttore tecnico dovrà virare su altri obiettivi. Una situazione che rischierebbe di ritardare ancor più l’arrivo di un difensore, che per Vanoli al momento è la priorità. Visti i problemi di Schuurs l’allenatore granata ha bisogno di altri difensori centrali: a disposizione ci sono solo Saul Coco e Sazonov, più i giovani della Primavera. Vagnati dovrà fare in fretta: il Toro non può permettersi di esordire a San Siro con la difesa in emergenza.