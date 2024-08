Calciomercato Torino / Il portiere si è trasferito a titolo definitivo alla Pro Vercelli, le Bianche Casacche hanno ufficializzato l’operazione

Pietro Passador è ora un giocatore della Pro Vercelli. La società piemontese, che milita nel campionato di Serie C, ha ufficializzato l’acquisto del portiere dal Torino a titolo definitivo. Nell’ultima stagione l’estremo difensore era stato ceduto in prestito al Rimini, poi a gennaio era tornato alla base restando come quarto portiere: ora inizia una nuova avventura.