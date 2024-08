Con Gosens titubante a un trasferimento in granata, Vagnati torna a prendere in considerazione il croato, messo fuori rosa dall’Ajax

Con il rallentamento della trattativa che porterebbe sotto la Mole dall’Union Berlino Robin Gosens, il Torino non può fare meno di sondare delle alternative. Mancano meno di tre settimane alla fine del mercato e, con l’imminente esordio stagionale in Coppa Italia con il Cosenza, il Toro non può più aspettare. Così spunta un nome nuovo, ma già ben conosciuto. Si tratta di Borna Sosa, terzino sinistro croato attualmente in forza all’Ajax. Il dt Vagnati si è messo in contatto con il giocatore e staremo a vedere quali saranno gli sviluppi futuri. Se il Torino mollerà ufficialmente la pista Gosens per concentrarsi soltanto su Sosa.

Per Sosa un tentativo già lo scorso gennaio

Come già anticipato, il nome di Borna Sosa non è fresco di accostamento al Torino. Già nello scorsa sessione di mercato, quella invernale, Vagnati aveva tentato il blitz volto a convincere sia l’Ajax che il giocatore. Era volato ad Amsterdam, per tentare un nuovo colpo, dopo quello che aveva condotto Schuurs in granata, ma in quel caso non se ne fece niente. Ora il nome del croato torna di moda. A favore dei granata c’è il fatto che Sosa sia stato messo fuori rosa dal nuovo tecnico dei lancieri, l’italiano Francesco Farioli. A differenza di Gosens, rientrato nel progetto Union, una strada più percorribile. Dimostrazione di come il Toro voglia chiudere al più presto possibile il discorso legato al ruolo di quinto a sinistra.