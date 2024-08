Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, sabato 10 agosto

Il sogno è divenuto realtà. Alexis Sanchez torna dove aveva interrotto il suo percorso nel 2011. Barcellona, Arsenal, Manchester United, Inter, Olympique Marsiglia e di nuovo Inter, prima di vestire per la seconda volta la maglia dell’Udinese. E’ tutto fatto per il bis del cileno: si attende soltanto l’ufficialità, prevista per oggi pomeriggio.

Milan, in arrivo Emerson Royal

Il Milan ha chiuso la trattativa con il Tottenham per assicurarsi Emerson Royal. Il terzino destro brasiliano è pronto ad affrontare questa nuova sfida agli ordini di Paulo Fonseca. Domani Emerson Royal arriverà in città per sostenere le visite mediche di rito prima di legarsi ufficialmente al suo nuovo club attraverso la firma del contratto.

Il Lecce accoglie Pelmar e Coulibaly

Doppio colpo per il Lecce. La società salentina ha infatti messo sotto contratto un giocatore del Clermont, club di Ligue 1, e uno dalla Salernitana. Dalla Francia si trasferisce il terzino destro classe 2000 Andy Pelmar, atteso in città per sostenere le visite mediche e la successiva firma del contratto. Mentre dalla Salernitana arriva Lassana Coulibaly: accordo chiuso a 2 milioni di euro.

La Roma punta al prestito di Assignon

Roma alla ricerca di un terzino. Perso Pubill, che si è accasato all’Atalanta, i giallorossi puntano a far loro Lorenz Assignon del Rennes. Nelle prossime ore è prevista una prima offerta ufficiale, che consisterà in una richiesta di prestito, anche se lontano dalle intenzioni del club bretone, disposto a liberarsi del giocatore soltanto a titolo definitivo.

La Lazio prova a chiudere Dia

Dall’altra parte del Tevere, la Lazio cerca invece di rinforzare l’attacco messo finora a disposizione del nuovo tecnico Marco Baroni. La dirigenza biancoceleste ha messo gli occhi su Boulaye Dia della Salernitana. Nelle ultime ore si è vista un’accelerata da parte della Lazio per trovare l’accordo definitivo e chiudere l’operazione. In uscita, Cancellieri si unirà al Parma: prestito oneroso con diritto di riscatto.

Cagliari, Gaetano sempre più vicino

Quasi fatta invece per il ritorno di Gianluca Gaetano al Cagliari. Il centrocampista classe 2000, ha già indossato la maglia rossoblù nella seconda parte della scorsa stagione, disputando 11 gare condite da 4 gol e 1 assist. La trattativa va verso la conclusione, col Napoli che accetterà l’offerta di un prestito con obbligo di riscatto.