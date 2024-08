Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, lunedì 12 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando manca sempre meno all’inizio del campionato. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Lazio, Dia molto vicino

La Lazio prosegue il calciomercato alla ricerca di giocatori offensivi che possano sostituire i partenti Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto. Dopo aver acquistato Noslin dal Verona e Tchaouna dalla Salernitana, i biancocelesti potrebbero di nuovo fare la spesa in casa granata. Nel mirino di Lotito c’è infatti Dia, attaccante senegalese che non vuole rimanere in Serie B. L’ex Villarreal spinge per un passaggio alla Lazio, che è ora molto vicino.

Juventus, idea Kalulu per la difesa

Sfumato Todibo, Cristiano Giuntoli cerca un difensore duttile per la Juventus targata Thiago Motta. L’ultimo nome è quello di Pierre Kalulu, centrale francese del Milan che nell’ultima stagione ha giocato solo 11 partite a causa di diversi problemi fisici. Il difensore ha già dato l’ok per il trasferimento, mentre i bianconeri hanno offerto un prestito di 3 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 14 ai rossoneri, che ora devono decidere se accettare o meno.

Parma, fatta per Almqvist

Colpo importante per l’attacco del Parma. Gli emiliani, dopo esser stati eliminati dalla Coppa Italia, sono subito tornati sul mercato acquistando Pontus Almqvist. L’ala svedese, che ha fatto molto bene nella prima parte della scorsa stagione con il Lecce, torna dunque in Italia.

Accordo tra Roma ed Empoli per Solbakken

Prosegue il buon calciomercato dell’Empoli, che sta costruendo una squadra che possa lottare per una salvezza tranquilla in questa stagione di Serie A. I toscani hanno trovato l’accordo con la Roma per l’arrivo in prestito di Ola Solbakken. Il calciatore norvegese, che nell’ultimo anno ha giocato in Giappone, deve dare ora una risposta affinché venga formalizzato l’affare.