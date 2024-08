Calciomercato Torino / Antonio Donnarumma vicino al Torino, ma l’affare è in stand-by. Infatti prima deve partire Popa

Non manca molto alla chiusura della sessione e alcune situazioni, in casa Toro, sono ancora da sistemare. Anche per quanto riguarda il blocco portieri. Infatti i granata sono vicini ad Antonio Donnarumma, che diventerebbe il terzo portiere del Toro. Ma prima deve partire Popa, attuale terzo portiere. Solo a quel punto, il nuovo terzo portiere diventerebbe Donnarumma, fratello di Gigio del Psg e della Nazionale. Vagnati ha messo gli occhi su di lui, svincolato dopo l’ultima esperienza al Mantova in Serie C. Profilo d’esperienza, adatto al ruolo di terzo portiere in Serie A senza dubbio. Già al Milan, aveva ricoperto questo ruolo.

Popa-Cluj quando si sblocca?

Popa del Torino è destinato al Cluj. Ma prima, i rumeni devono vendere Sava, portiere che ha giocato tra l’altro nella Primavera del Torino anni fa. Quindi una volta che Sava sarà ceduto, il Cluj potrà prendere Popa. A quel punto, il Torino potrà prendere lo svincolato Antonio Donnarumma. Un giro di portieri che va completato entro 2 settimane, per accontentare tutti. Arrivato nel 2023 dal Voluntari, Popa non ha mai convinto e non è mai stato nemmeno il secondo portiere. Giusto che vada a cercare fortuna altrove. Si è sempre comportato da professionista e merita di giocare.

La situazione portieri

La situazione dei portieri, in casa Toro, anche se non è definita è chiara. Il primo portiere, il titolare, è Vanja Milinkovic-Savic. Poi alle sue spalle c’è Alberto Paleari, nuovo arrivato dal Benevento con un passato al Genoa. Passador, che era un esubero, è stato ceduto alla Pro Vercelli a titolo definitivo. Adesso il terzo portiere, come lo scorso anno, è Popa. Ma ben presto, potrebbe diventare Donnarumma il nuovo terzo portiere.