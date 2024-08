Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Italia 1 prima del calcio d’inizio della partita contro il Cosenza

Prima del calcio d’inizio di Torino-Cosenza, il dt granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Italia 1: “Per Gosens ne ha già parlato il presidente, noi abbiamo il piacere di averlo con noi ma lui ci sta riflettendo da troppo tempo. Io voglio gente motivata e ora stiamo valutando anche altre cose”.

Vagnati: “Milinkovic-Savic per noi è importante”

Poi ancora sulle trattativa di mercato in corso: “Al di là della partita con il Milan, dobbiamo cercare di completare le nostre esigenze che sono un difensore centrale e un laterale sinistro poi, in base ai giocatori in esubero, vediamo se ci sarà bisogno di qualcos’altro a fine mercato”.

Sulla questione portiere: “Milinkovic-Savic secondo me è diventato un leader, ci auguriamo che questa possa essere la stagione dove possa fare veramente bene. E’ ancora giovane, è un ragazzo del ’97 e secondo me ha una grande carriera davanti. Per noi è un giocatore importante”.

Infine sugli obiettivi della stagione: “Dobbiamo vedere cosa riusciamo a fare da qui alla fine del mercato per capire a cosa può ambire la nostra squadra, fare valutazioni prima sarebbe da stupidi. Siamo contenuti del nuovo staff tecnico che sta facendo un grande lavoro, dobbiamo cercare di vincere le partite a partire da stasera”.