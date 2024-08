Le ultime notizie dallo Stadio Olimpico Grande Torino e le formazioni ufficiali di Torino-Cosenza: Coco al centro della difesa

Manca meno di un’ora all’inizio di Torino-Cosenza. Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa per il Torino, che giocherà con i titolari. In mezzo al campo, preferito Linetty a Tameze. Davanti la coppia Sanabria-Zapata. Adams pronto a debuttare a gara in corso. Coco al centro della difesa. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Torino-Cosenza: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp. Paleari, Popa, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Balcot. All. Vanoli

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Caporale; Ciervo, Florenzi, Kourfalidis, D’Orazio; Kouan; Mazzocchi, Fumagalli. A disp. Baldi, Vettorel, Martino, Dalle Mura, Rizzo, Zilli, Josè Mauri, Lima. All. Alvini.