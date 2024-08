Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, martedì 13 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando manca sempre meno all’inizio del campionato. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Visite mediche con il Napoli per Brescianini

Dopo Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola, Antonio Conte può contare su un nuovo giocatore per il proprio Napoli. Gli azzurri hanno infatti messo a segno l’acquisto di Marco Brescianini, centrocampista ex Milan prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Frosinone. Un’arma in più per l’allenatore ex Inter e Juventus, che ha richiesto alla società ancora tante entrate.

Lazio alla ricerca di Folorunsho

Il mercato della Lazio si infiamma. Completati gli acquisti di Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Tavares e Dele-Bashiru, i biancocelesti sono ora concentrati sull’affare che riporterebbe Folorunsho nella capitale. Il calciatore ex Verona, infatti, nonostante abbia da pochissimo rinnovato con il Napoli, potrebbe lasciare gli azzurri. Lotito e Fabiani vorrebbero offrire circa 10 milioni di euro, ma c’è una minima distanza tra le parti.

Dybala può lasciare la Roma

A sorpresa, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma in queste ultime settimane di calciomercato. L’attaccante argentino, la cui clausola rescissoria è scaduta negli scorsi giorni, ha giocato poco nell’ultima amichevole dei giallorossi contro l’Everton, e alcune parole di De Rossi hanno fatto pensare che il giocatore sia in uscita. Un club arabo ha offerto un ricco contratto all’ex Juventus, che però in questo momento non sembra propenso a trasferirsi in Asia.

Empoli, sondaggio per Kumbulla della Roma

L’Empoli continua a lavorare sul mercato, con l’obiettivo di migliorare la propria situazione dopo la salvezza risicata dell’ultima stagione. L’ultimo nome apparso sulla lista del direttore sportivo Gemmi è quello di Marash Kumbulla, difensore della Roma che nello scorso inverno è stato accostato anche al Torino.