II club di Istanbul sulle sue tracce, ma nessuna offerta concreta: per Vanoli, una volta a disposizione, sarà “un grande acquisto”

Il primo appuntamento stagionale del Torino si è chiuso con una vittoria ai danni del Cosenza, in cui gli interpreti del reparto di centrocampo si sono distinti in positivo. Samuele Ricci è stato probabilmente il migliore in campo con la sua vivacità e gli inserimenti. Bene hanno fatto però anche Linetty e Ilic, con quest’ultimo che ha causato, con un cross alzato in area di rigore, l’immediato autogol di Camporese. Al termine dell’incontro, il tecnico Paolo Vanoli ha poi parlato anche di chi non ha mai avuto a disposizione come preziosa aggiunta nel reparto, ossia Nikola Vlasic, che ha definito “un grande acquisto” per il futuro.

Il Toro punta sul suo numero 10

Il Toro e Vanoli aspettano dunque con trepidazione il loro nuovo numero 10, in attesa anche di capire come verrà collocato nel 3-5-2 adottato dal tecnico varesino. Parole e fatti che dimostrano come Vlasic sia centrale nei piani granata e non ci sia alcuna intenzione di separarsi nelle immediate vicinanze dal nazionale croato. Il classe ’97 resta comunque sotto la lente d’ingrandimento di qualche club per rinforzarsi nell’attuale sessione di calciomercato. Un’ultima indiscrezione arriva dalla Turchia, con il Galatasaray sulle sue tracce. Attualmente tra il Torino e il club di Istanbul non c’è stato alcun contatto. Nessuna offerta ufficiale. Nel caso in cui il Galatasaray decidesse di affondare, il Torino non avrebbe poi alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore. Lo stesso Vlasic si sente centrale nei piani granata e il suo obiettivo, come affermato una settimana fa, è quello di “tornare il prima possibile in campo” magari già in occasione dell’esordio in campionato con il Milan.