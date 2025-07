Il portiere uruguaiano è granata, accordo trovato con lo Sporting Lisbona: sarà il sostituto di Milinkovic-Savic

Ufficialmente chiusa la trattativa tra Toro e Sporting Lisbona: Franco Israel sarà il nuovo portiere del club granata, e andrà a sostituire Vanja Milinkovic-Savic. Previste per venerdì 25 luglio le visite mediche a Torino. Un affare da 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita: il 50% di quest’ultima finirà nelle casse della Juventus (quando nel 2022 i bianconeri avevano ceduto l’uruguaiano in Portogallo, per una cifra abbastanza irrisoria di circa 1 milione di euro, il club aveva inserito questa clausola).