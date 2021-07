Calciomercato Torino / Non solo la corsa per Messias: la Fiorentina si è inserita anche in quella per Fares

Pochi giorni al raduno ma ancora nessun giocatore nella lista dei nuovi arrivi. Tra i più corteggiati c’è Junior Messias, profilo perfetto per il tipo di gioco di Juric. La sua qualità, apprezzata dai granata, non è passata inosservata neanche agli occhi di blasonati club di Serie A. Si sarebbe infatti fatta avanti anche la Fiorentina, reduce dal doppio cambio in panchina che ha visto Italiano prendere il posto di Gattuso. Il tecnico ex Spezia ha già espresso le proprie preferenze alla società, facendo rientrare però nella lista anche un altro obiettivo di Vagnati, ossia Fares.

Fares è pronto a lasciare la Lazio: tante le contendenti

Mohamed Fares, già sul taccuino granata l’anno scorso, è sulla lista di entrambe le due squadre e potrebbe dare il via ad un braccio di ferro. Reduce da una stagione poco fortunata alla corte di Simone Inzaghi, è pronto a lasciare la Lazio per calcare nuovi palcoscenici. Il Toro vorrebbe portarlo sotto la Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e da quella della dirigenza biancoceleste, che difficilmente farà sconti.

Messias, il Toro e la Fiorentina chiamano il brasiliano

Fiorentina e Torino si ritrovano quindi in corsa per un altro giocatore, oltre che per Messias. È ormai diverso tempo che Vagnati tenta di convincere il rossoblù a scegliere il capoluogo piemontese come sua prossima destinazione. Il Crotone non ha però intenzione di fare sconti e la trattativa sta quindi attraversando una fase di stallo. Tirare troppo la corda non porta però a nulla di buono e lo sa bene il ds del Toro, reduce da una sessione di emrcato estivo deludente. La distanza tra i due club va infatti colmata al più presto perchè il pressing della Fiorentina aumenta. Le avances di Italiano durante il campionato potrebbero già aver fatto breccia nel cuore del brasiliano.