Ci sono diversi svincolati sui quali potrebbero presto piombare delle squadre di serie A, tra di loro Ramirez vecchio obiettivo del Torino

Il calciomercato è ufficialmente iniziato. Diversi giocatori con il contratto in scadenza al 30 giugno si ritrovano senza squadra, tra di loro Nkoulou e Ujkani che hanno salutato il Toro rispettivamente dopo 4 e 2 stagioni in granata. Tra i presenti nella lunga lista dei giocatori svincolati ci sono anche dei vecchi giocatori che in passato erano finiti nella lista dei desideri del club granata, ovvero Gaston Ramirez, in uscita dalla Sampdoria, e Matteo Ricci che lascerà lo Spezia. Soprattutto l’ ormai ex giocatore blucerchiato era stato molto vicino al Toro la scorsa estate, anche perché l’uruguaiano era un profilo che conosceva e piaceva all’allora tecnico granata Marco Giampaolo. Alla fine la trattativa sfumò per l’alto ingaggio che chiedeva Ramirez. Ora i granata potrebbero rifarsi sotto per uno o per entrambi i centrocampisti.

Anche l’ex granata Maksimovic è sul mercato

Tra gli svincolati spunta anche un nome che il Toro conosce molto bene dato che il giocatore in passato ha indossato la maglia granata, ovvero Nikola Maksimovic. Il giocatore serbo non ha prolungato il contratto che lo legava al Napoli. Era approdato al club azzurro nell’agosto del 2016, dopo aver trascorso 3 stagioni all’ombra della Mole nelle quali tra serie A e coppe aveva collezionato 76 presenze. Un altro difensore che è alla ricerca di un club e che conosce molto bene il campionato italiano è Mehdi Benatia, svincolato dopo l’esperienza in Qatar all’Al-Duhali. L’esperto difensore marocchino in Italia ha vestito le maglie di Udinese, Roma e Juventus, con la quale ha vinto 2 campionati, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italia. Tra le opportunità per rinforzare il reparto difensivo c’è il nome di Jerome Boateng, fratello di Kevin-Prince, con il giocatore che ha dato l’addio al Bayern Monaco.

E quando Cairo disse: “Messi non è in vendita”

Per quanto riguarda l’attacco un giocatore svincolato dopo l’esperienza al Monaco e che potrebbe giocare in serie A è Stevan Jovetic. L’attaccante montenegrino in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Inter. Jovetic è arrivato al club viola, dove ha collezionato più di 100 presenze con la maglia della Fiorentina, poi l’esperienza con il Manchester City prima di essere acquistato dall’Inter nell’estate del 2015 per poi nel 2017 lasciare il club nerazzurro dopo essere stato messo ai margini. Infine le ultime due parentesi con il Siviglia e il Monaco, prima di ritrovarsi svincolato dopo 4 stagioni con il club monegasco. Ma tra tutti gli svincolati il nome che fa venire più acquolina in bocca è quello di Lionel Messi. Un nome con il quale i tifosi del Toro stanno “giocando” sui social memori delle parole del presidente Cairo che nell’agosto del 2019 aveva dichiarato: “Messi non è in vendita”. Ora il talento argentino si trova sul mercato.