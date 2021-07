Calciomercato Torino / La Fiorentina dopo l’arrivo di Italiano sulla panchina viola è pronta a piombare su Junior Messias

Da qualche giorno ormai Vincenzo Italiano ha divorziato dallo Spezia ed è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina. Adesso il club viola può concentrarsi sul calciomercato cominciato ufficialmente oggi. Il primo nome che è stato indicato dal nuovo tecnico viola è quello di Junior Messias, reduce da una stagione molto positiva al Crotone nonostante la retrocessione del club calabrese in serie B. L’attaccante ha suscitato su di sé l’interesse di molte squadre tra le quali c’è il Toro. Ma ora potrebbe inserirsi in maniera decisa la Fiorentina, data la grande stima che Italiano nutre per Messias. Tanto che nella scorsa stagione dopo il match tra lo Spezia e i rossoblù andò a complimentarsi con il brasiliano, aggiungendo inoltre che avrebbe fatto di tutto per portarlo nella squadra che avrebbe allenato. L’inserimento della Fiorentina è un pericolo. Una concorrente in più per il Toro che da diverse settimane lavora sulla pista Messias.

Calciomercato Torino: per Messias trattativa congelata

Nelle ultime settimane c’è da registrare un allentamento dei contatti tra il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati e il ds rossblù Beppe Ursino, con il club granata che non è riuscito a presentare sul piatto del Crotone un’offerta che potesse soddisfare le richieste del club calabrese. Già dopo il primo incontro tra le due parti, summit che Ursino ha definito: “Un incontro interlocutorio”, è venuta alla luce una grande distanza tra il Toro e il Crotone dal punto di vista economico. I granata ora dovranno cercare di riallacciare i rapporti con i rossoblù per cercare di portare avanti la trattativa e evitando un sorpasso netto da parte della Fiorentina, che cercherà in tutti i modi di soddisfare le richieste di Italiano. Ma non solo per quanto riguarda Messias il Toro dovrà iniziare a muoversi più rapidamente sul mercato. Soprattutto perché la prossima stagione è alle porte e Juric aveva richiesto una squadra già ben delineata per il ritiro estivo.