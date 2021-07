L’agente di Caceres, Davide Lippi ha parlato del futuro del difensore uruguaiano, il giocatore ex Juve è un profilo che piace al Toro

A margine dell’evento che si è svolto per l’apertura del calciomercato Davide Lippi ha parlato del suo assistito Martin Caceres. In merito il procuratore dell’uruguaiano ha dichiarato: “Ha un contratto in scadenza e non penso che resterà alla Fiorentina. Torino? Adesso è in Copa America ma da tempo stiamo lavorando per trovare soluzioni. Il mercato è ancora molto lungo”. Il giocatore ex viola è infatti un profilo che piace al Toro ma, oltre al club granata, Caceres piace anche al Cagliari. Il Toro dopo l’arrivo di Berisha sta cercando di regalare a Juric un secondo rinforzo prima del raduno fissato il 6 luglio. Con il tecnico croato che, tra le prime richieste fatte al Toro, aveva espresso il desiderio di avere a disposizione una squadra già ben delineata per il ritiro estivo.

Caceres: possibile acquisto low cost

Caceres dopo due stagioni alla Fiorentina, dove ha raccolto 61 presenze e realizzato 4 gol tra serie A e Coppa Italia, è libero di trovare una nuova squadra con la quale ripartire dopo che è scaduto il contratto che lo legava al club viola. Il difensore, nato a Montevideo, quindi potrebbe arrivare al Toro a parametro zero per andare a sostituire Nkoulou. Infatti, il difensore camerunese dopo 4 stagioni all’ombra della Mole ha lasciato il club granata. Il difensore uruguaiano è un profilo esperto che conosce molto bene il campionato italiano avendo indossato le maglie della Juve, con la quale ha vinto 5 scudetti e 2 Coppe Italia, Hellas Verona, Lazio, di nuovo Juve e Fiorentina. Caceres adesso aspetta l’occasione giusta e il Toro tiene sott’occhio l’uruguaiano.