Etrit Berisha, come ormai noto, diventerà un giocatore granata oggi, quando arriverà la firma sul contratto

Come di rito, prima delle firme le visite mediche: Etrit Berisha è allo Stadio Olimpico e le sta sostenendo. Poi, si recherà in sede in Via Arcivescovado dove apporrà la propria firma su un biennale. Il portiere, ormai ex Spal, se la giocherà con Milinkovic-Savic per un posto da titolare. Sarà quindi il giocatore albanese il primo acquisti della sessione estiva di calciomercato, sessione che avrà inizio proprio oggi per andare poi a concludersi il 31 agosto.