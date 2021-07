Si apre oggi la sessione estiva di calciomercato: Berisha vicino alla firma, sarà il 6 luglio al raduno e si giocherà il posto con Milinkovic-Savic

Inizia ufficialmente una sessione di mercato che torna ad essere quella tradizionale, dopo che nel 2020 il Covid aveva ridisegnato campionati e non solo. Da oggi le operazioni potranno essere ufficializzate: il Torino, che nel mese di giugno ha annunciato i rinnovi di Milinkovic-Savic e Ansaldi, è pronta anche ad accogliere Etrit Berisha, portiere ormai ex Spal in procinto di diventare granata. Un’operazione che darà così a Juric la responsabilità di scegliere quello che sarà il primo portiere: entrambi saranno a disposizione il 6 luglio e tenteranno di convincere il tecnico per guadagnarsi un posto da titolare.

Sirigu sempre più lontano

L’arrivo di Berisha allontana Sirigu, ormai chiaramente fuori dal progetto granata: al momento all’Europeo, il portiere sarà ceduto in questa sessione. Già dodici mesi fa sembrava dovesse consumarsi l’addio ma prima dell’ultimo campionato l’estremo difensore era stato convinto a rimanere ancora una stagione. Il Toro perderà un portiere che al netto di qualche errore commesso si è rivelato in questi anni fondamentale quanto nella corsa verso l’Europa della squadra di Mazzarri tanto in quella salvezza negli ultimi due campionati.