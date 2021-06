Il Torino continua a seguire il profilo di Etrit Berisha, il portiere conosce già il dt granata Davide Vagnati

Le strade tra il Torino e Sirigu sono sempre più vicine a separarsi, ma solo dopo che il portiere sardo terminerà l’avventura degli Europei con l’Italia del CT Roberto Mancini ci sarà l’incontro decisivo tra le due parti per parlare del futuro del numero 39 granata. Nel frattempo, per quanto riguarda la porta, il Toro ha rinnovato il contratto a Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2024. Inoltre sta portando avanti, ormai da diversi giorni, la pista che conduce a Etrit Berisha. Un portiere che piace molto al dt granata Davide Vagnati che nella sua esperienza da direttore sportivo della Spal lo ha acquistato nell’estate del 2019. Quindi un giocatore che il dirigente granata conosce già molto bene. I granata che non hanno ancora regalato nessun rinforzo al tecnico croato stanno provando a dare un’accelerata alla trattativa.

La carriera di Berisha

Berisha ha iniziato la sua carriera fin da piccolo. È cresciuto nel settore giovanile del Korriku in Kosovo per poi trasferirsi in Svezia nel gennaio del 2008 approdando al Kalmar, dove inizialmente è stato inserito nella squadra under-19 per poi approdare in prima squadra. Il suo debutto in prima squadra risale al 28 aprile 2010 nel match contro l’Örebro, partita vinta dal Kalmar 4-1. Inoltre con la maglia del club svedese Berisha ha superato le 100 presenze, disputando anche alcune partite di qualificazione all’Europa League. Nell’estate del 2013 il portiere albanese con cittadinanza kosovara arriva in Italia trasferendosi alla Lazio. Berisha sarebbe dovuto approdare nel Bel Paese già l’estate prima, infatti il portiere albanese aveva firmato un triennale con il Chievo Verona, ma il suo procuratore ha fatto saltare tutto sostenendo che il giocatore, non parlando né italiano né inglese, era stato manipolato dai dirigenti gialloblù. Berisha veste la maglia della Lazio per tre stagioni dove raccoglie 60 presenze prima di trasferirsi nell’agosto del 2016 all’Atalanta, per poi passare alla Spal nel luglio del 2019 proprio grazie a Vagnati. Inoltre il giocatore in forza al club ferrarese è anche il portiere della nazionale albanese.

Berisha: portiere con tante qualità e a basso costo

Berisha oltre a essere un portiere di esperienza ha diverse qualità infatti, è molto bravo a dare solidità al reparto difensivo e a trasmettere fiducia ai propri compagni. Nel corso degli anni il portiere albanese ha anche migliorato davvero tanto la capacità di guidare la difesa. Approdando al Toro Berisha tornerebbe a giocare nella massima serie, dopo una stagione in serie B con la Spal in cui, a causa della positività al Covid, è stato ricoverato in ospedale e si è trovato costretto a saltare ben 10 partite. La cifra che chiede il club bianco azzurro per far partire Berisha si aggira intorno a 1 milione di euro. Un prezzo che, se sborsato dal Toro, confermerebbe la politica di investimenti low cost da parte di Cairo quando si parla di portiere. Infatti, in 16 anni di presidenza, Cairo non ha mai speso grandi cifre per un portiere . La trattativa proseguirà e a breve potrebbe già portare degli sviluppi, anche perché la prossima stagione sta per iniziare e Juric fin dal suo arrivo all’ombra della Mole aveva chiesto già degli acquisti per il ritiro.