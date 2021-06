Il Tar ha accolto molti dei ricorsi presentati dai tifosi che erano stati sanzionati con il Daspo dopo i fatti di Torino-Inter del 2019

Alla fine hanno vinto i tifosi: dopo i noti fatti di Torino-Inter del 2019 (diventati celebri come l’esperimento sociale in Curva Primavera con i tifosi delle due squadre mischiati nello stesso settore) che avevano portato a 75 provvedimenti Daspo nei confronti dei Torino Hoolingas, è ora arrivata la cancellazione delle sanzioni per molti dei sostenitori granata che erano stati puniti. Il Tar ha infatti accolto il ricorso di buona parte dei tifosi, dopo che per 62 di loro erano già cadute le accuse lo scorso febbraio. Dopo quasi due anni dai fatti di Torino-Inter, a gran parte dei tifosi granata che furono sanzioni verrà quindi permesso di tornare allo stadio (Covid permettendo, ovviamente).