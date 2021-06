Calciomercato Torino / Si monitora Caceres, oltre a Gunter: dopo l’addio di Nkoulou i granata valutano un acquisto al risparmio

In prima fila c’è Koray Gunter, che è una richiesta di Ivan Juric ma costa qualche milione ed è seguito anche dalla Dinamo Mosca. Poi ci sono altri profili, più a basso costo. Il Torino sta prendendo informazioni per sostituire, innanzitutto, Nicolas Nkoulou. E lo sta facendo con una strategia precisa, quella del risparmio. Ecco perché Vagnati sta valutando due calciatori che potrebbero liberarsi a zero il prossimo 30 giugno, proprio come il centrale camerunense. Il primo è Martin Caceres, il quale verosimilmente non rinnoverà con la Fiorentina. Il classe 1987 è reduce da una stagione da (quasi) titolare, ma difficilmente prolungherà il contratto con i viola.

Anche Ranocchia oltre a Caceres: la lista low cost del Toro

Poi c’è Andrea Ranocchia: anche lui è nel bel mezzo di una trattativa incerta con il suo attuale club (l’Inter), ma potrebbe essere allettato da una piazza nella quale avrebbe sicuramente più spazio. Per ora i granata non hanno affondato il colpo in nessuna delle direzioni. Stanno monitorando la situazione, facendo i conti con un budget non certo illimitato per il calciomercato estivo, per la definizione del quale saranno necessarie alcune cessioni ma non quelle di due pilastri della difesa: Izzo e Bremer, che Cairo e Vagnati vogliono blindare. Così il Toro starebbe pensando, in primis, di tamponare l’uscita di Nkoulou con un colpo low cost, per poi riservarsi di investire qualcosa in più qualora – come sembra – anche Lyanco dovesse accasarsi altrove (ci sono Bologna e Sporting Lisbona, ma anche, più defilata, l’Atalanta) per una cifra congrua.