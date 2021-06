Calciomercato Torino / Il Bologna vorrebbe chiudere per il prestito con diritto o obbligo di riscatto di Lyanco: Cairo non fa sconti

Ufficialmente la sessione estiva di mercato prenderà il via il 1° luglio ma le trattative delle varie società hanno già preso piede. Anche Vagnati si sta muovendo per assicurare a Juric i profili richiesti il prima possibile. Oltre ai giocatori in entrata, c’è da pensare anche a quelli in uscita e lo sa bene il dt del Toro, che ha il compito di sfoltire la rosa. Tra i probabili partenti c’è Lyanco, che è stato inserito ufficialmente nella lista delle possibili cessioni e ha iniziato ad attirare diverse società.

Calciomercato Torino: Lyanco, il prezzo del difensore

Sia lo Sporting Lisbona che il Bologna sono infatti tornati sul brasiliano, già nei rispettivi mirini nell’ultima sessione estiva di mercato. Alla fine però non arriveranno offerte che convinsero Urbano Cairo a cedere il giocatore: la richiesta del presidente granata era di 15 milioni di euro, la società portoghese si fermò a un’offerta intorno ai 12 (6 per il prestito oneroso, 6 per il riscatto del cartellino). Un anno dopo il patron granata torna a chiedere gli stessi 15 milioni ma alla fine potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore (comunque non sotto i 10 milioni) per cedere il difensore che non rientra più nei piani della società e che cambierebbe volentieri aria.

Calciomercato: il Torino aspetta l’offerta dello Sporting Lisbona

I granata mantengono quindi alto il prezzo. Non sono previsti sconti di alcun tipo e si attende che prendano il via le offerte delle due pretendenti. Il Torino ha già avuto contatti con il Bologna: Mihajlovic è un grande estimatore di Lyanco e tornerebbe ad allenarlo volentieri per la terza volta, dopo averlo lanciato proprio in granata e aver potuto contare su di lui anche a Bologna. Il club felsineo ha avanzato una proposta per un prestito con obbligo di riscatto per il difensore ma il Torino sta prendendo tempo, anche perché qualche richiesta di informazioni è arrivata nuovamente anche che dallo Sporting Lisbona.