Il portiere kossovaro non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2021, Ujkani lascerà il club granata a parametro zero

L’avventura di Ujkani all’ombra della Mole è arrivata ai titoli di coda. Il Toro non pare intenzionato a rinnovare il contratto al giocatore kosovaro che lascerà così il club granata a parametro zero. Mentre il rapporto tra il Toro e Milinkovic-Savic, anche lui con il contratto in scadenza a giugno 2021, pare poter continuare grazie ad un prolungamento del contratto. Già a inizio stagione sembrava ci potesse essere il rinnovo di contratto per il portiere serbo, anche grazie all’apprezzamento di Giampaolo per il numero 32 granata. Poi con l’esonero del tecnico abruzzese, con Belotti e compagni pienamente coinvolti per tutta la stagione nella lotta salvezza, la trattativa per il prolungamento di contratto era stata congelata. Ora pare poter portare al proseguo del rapporto tra le due parti. Con l’addio di Ujkani il Toro dovrà decidere a chi affidare il ruolo da terzo portiere per la prossima stagione.

Ujkani solo l’occasione contro il Benevento per mettersi in mostra

Ujkani ha avuto solo una chance nella stagione che si è conclusa da poche settimane, ovvero quando Davide Nicola ha deciso di farlo scendere in campo nell’ultima partita di campionato contro il Benevento. Il Toro era già salvo grazie al pareggio contro la Lazio e la squadra allenata da Pippo Inzaghi già condannata alla retrocessione in serie B, proprio a causa del pareggio tra la squadra granata e i biancocelesti. Contro la squadra campana il portiere kosovaro non è stato praticamente mai impegnato e ha poche colpe sul gol dell’ 1-1 segnato da Tello. Quella è stata l’ultima partita per Ujkani in granata. Ora il Toro dovrà decidere a chi affidare il ruolo da terzo portiere, se puntare su Luca Gemello che rientrerà dal prestito al Renate, se dare fiducia a Luca Trombini di rientro dal Follonica Gavorrano o se puntare su un altro profilo cercandolo durante il calciomercato.