Calciomercato Torino / Incontro a Milano per Messias: il Crotone vuole 10 milioni, parti per ora lontane. Le parole di Ursino

Le trattative di calciomercato stanno entrando sempre di più nel vivo. Ieri c’è stato un incontro a Milano tra il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati e il ds del Crotone Beppe Ursino. I due dirigenti hanno parlato di Junior Messias, obiettivo di mercato del Toro. Come riportato da Tuttosport il ds del club calabrese Ursino, dopo la chiacchierata con Vagnati, ha dichiarato: “Ci siamo visti e abbiamo impostato il discorso, ma l’incontro è stato interlocutorio”. Per ora le parti sono lontane ma non sono da escludere sviluppi della trattativa nelle prossime ore, anche perché il club granata dovrà fare molta attenzione alla concorrenza per Messias.

Il Crotone per Messias non accetta contropartite

L’unica certezza per il momento rimane quella dell’addio tra Messias e il Crotone. Infatti, qualche giorno fa il ds del Crotone Ursino in un’intervista aveva confermato che sicuramente il giocatore brasiliano lascerà il club retrocesso in serie B. Per Messias il Crotone non farà sconti e non saranno accettate contropartite. Il brasiliano rimane nella lista dei desideri del club granata, anche perché al suo arrivo all’ombra della Mole Ivan Juric ha richiesto un trequartista con le caratteristiche di Messas. Il Toro cercherà in tutti i modi di accontentare il nuovo tecnico granata.