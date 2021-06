Su Messias, che piace molto al Toro, potrebbe piombare la Fiorentina: Italiano è il primo sponsor dell’attaccante

Dal Crotone è in uscita Junior Messias, attaccante brasiliano reduce da un’ottima stagione in rossoblù, nonostante la retrocessione del club calabrese in serie B. Il brasiliano è un giocatore che il Toro sta seguendo da diverso tempo con la speranza di poter chiudere il prima possibile la trattativa. In realtà ci sono diverse squadre su Messias e presto se ne potrebbe aggiungere un’altra infatti, qualora Vincenzo Italiano dovesse diventare il nuovo allenatore della Fiorentina chiederebbe come rinforzo al club viola proprio il giocatore in forza al Crotone. Nella scorsa stagione l’attuale tecnico dello Spezia, dopo la partita contro il club ligure e i rossoblù, era andato a complimentarsi con Messias dicendogli anche che avrebbe fatto di tutto per portarlo nella squadra allenata da lui. Il Toro è avvisato e dovrà dare un’accelerata alla trattativa.

Per questa settimana fissato un incontro con il Crotone per Messias

Il Toro, proprio per cercare di chiudere il prima possibile la trattativa, ha fissato un incontro con il Crotone per portare avanti la decisione finale e superare in maniera netta le concorrenti. Nella scorsa settimana tra il club granata e quello calabrese si erano registrati solo dei contatti telefonici, niente di più. Il dt granata Davide Vagnati e il ds del Crotone Beppe Ursino si erano già incontrati in quello che il dirigente rossoblù definí: “Un incontro interlocutorio”. Le parti al momento sono distanti e la questione è strettamente legata a un fattore economico, con i granata che non hanno ancora presentato un’offerta che possa soddisfare le richieste del Crotone. L’arrivo di Messias è una priorità anche per Ivan Juric, che continua a sperare di avere una squadra già ben delineata per il ritiro estivo.

Per il Crotone la priorità sono le cessioni

Se il Toro ha fretta nel portare avanti le trattative già imbastite, per cercare di realizzare una delle prime richieste fatte dal nuovo tecnico al suo arrivo all’ombra della Mole, il Crotone prima di fare delle cessioni vuole chiudere degli acquisti. Questo quanto affermato qualche giorno fa dal presidente del club calabrese Gianni Vrenna. I rossoblù sono alla ricerca dei sostituti di Simy e appunto di Messias, prima di far partire i propri gioielli. Ma un’altra speranza del Crotone per quanto riguarda l’attaccante brasiliano è quella di far iniziare una vera e propria asta tra le tante società interessate. Il Toro non può più permettersi di perdere tempo e punta in una svolta nel prossimo summit con il ds rossoblù Ursino. La Fiorentina, qualora scegliesse Italiano come nuovo allenatore dopo il dietrofront con Gattuso, potrebbe dare del filo da torcere ai granata cercando di strappare Messas al Crotone.