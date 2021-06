La Sampdoria è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore, D‘Aversa in pole position ma piace anche l’ex granata Giampaolo

Tra le panchine della prossima serie A le uniche ancora senza allenatore sono quelle di Fiorentina e Sampdoria, con Vincenzo Italiano che potrebbe lasciare lo Spezia per diventare il nuovo allenatore del club viola. La Fiorentina aveva preso Gennaro Gattuso che però dopo pochi giorni ha deciso di lasciare, ancora prima di iniziare la stagione. In casa Sampdoria invece, dopo la separazione da Claudio Ranieri, si sta pensando a un ritorno di Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese arriverebbe dopo una deludente stagione al Toro con l’esonero a gennaio. Un altro nome accostato alla panchina blucerchiata che sta prendendo sempre più quota è quello di Roberto D’Aversa. In realtà l’ex tecnico del Parma è ancora legato ad un accordo fino al 2022 con il club gialloblù, così come Giampaolo è ancora legato al Toro.

Il Toro spera che Giampaolo vada alla Sampdoria

Il club granata sicuramente sta sperando che la scelta finale della Sampdoria possa ricadere su Marco Giampaolo, in questo modo i granata si libererebbero di un grande esborso economico dato che il tecnico abruzzese è ancora sotto contratto con il Toro. Infatti Giampaolo la scorsa estate arrivò in granata su consiglio da parte del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati e firmò un contratto fino al 2022 con opzione di rinnovo fino al terzo anno da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Sicuramente sul fatto che nel corso della scorsa stagione il presidente Cairo non abbia deciso prima di cambiare tecnico ha pesato l’alto ingaggio di Giampaolo. Il Toro spera di liberarsi del contratto di Giampaolo anche se D’Aversa rimane un nome caldo per la panchina del club genovese.