Calciomercato / Mihajlovic ha chiesto al Bologna Aleksandar Kolarov, uno fra Dijks e Hickey potrebbe partire

Il Bologna è sulle tracce di Aleksandar Kolarov. Il giocatore serbo è un profilo che piace molto a Sinisa Mihajlovic che vorrebbe portare il connazionale in rossoblù, aggiudicandosi cosí un giocatore con grande esperienza. Kolarov è in uscita a parametro zero dall’Inter e l’ostacolo principale rimane per il momento l’alto ingaggio che percepisce. Infatti, il laterale serbo in neroazzurro guadagnava 3 milioni a stagione. Il difensore nell’ultima stagione ha visto molto poco il campo, collezionando 7 gare di cui solo 4 dall’inizio, ma c’è da sottolineare il fatto che il giocatore ex Roma ha anche riscontrato diversi problemi fisici. Il possibile arrivo di Kolarov a Bologna metterebbe sul mercato uno tra Aaron Hickey, il quale è tenuto sott’occhio dal Celtic, e Mitchell Dijks. Bisognerà aspettare le prossime mosse dell’Inter per vedere se vorrà veramente provare a prolungare il contratto al giocatore serbo o no.

L’Inter rinnova Ranocchia e pensa a Raspadori

Intanto nella giornata di ieri l’Inter ha incontrato nella sede neroazzurra Tullio Tinti, procuratore di Andrea Ranocchia e Giacomo Raspadori. Il summit tra le due parti ha avuto come tema principale il rinnovo di contratto per il difensore dell’Inter. È stato trovato un accordo e Ranocchia, dopo aver ricevuto delle offerte da parte di diversi club spagnoli, ha deciso di continuare la sua avventura nel capoluogo lombardo. La dirigenza nerazzurra e Tinti hanno anche parlato dell’attaccante del Sassuolo Raspadori, impegnato in questi giorni con l’Italia del CT Mancini agli Europei. Per l’attccante neroverde si sono registrati i primi contatti per l’avvio di una possibile trattativa che potrebbe portare Raspadori in neroazzurro.

Oltre all’Atalanta anche la Roma segue Demiral

Merih Demiral è un giocatore che compare nella lista dei desideri dell’Atalanta. Ora il giocatore della Juventus è un nuovo obiettivo della Roma. Il club giallorosso infatti starebbe pensando di consegnare a Mourinho un rinforzo importante in difesa, anche in vista del possibile addio da parte di Chris Smalling. La Juventus potrebbe lasciar partire il difensore turco per incassare dei soldi che vadano ad ammortizzare il bilancio. La richiesta da parte del club bianconero si aggira intorno ai 40 milioni. Una cifra molto alta sia per l’Atalanta sia per la Roma. Intanto sempre in casa giallorossa è in uscita il portiere Pau Lopez, considerato dalla società capitolina un esubero. Il giocatore dopo due stagioni in Italia potrebbe trasferirsi in Francia all’Olympique Marsiglia, che sta sondando la pista che porta al portiere spagnolo.