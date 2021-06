Alessandro Buongiorno è stato una delle note positive dell’ultimo campionato, ora può prolungare il contratto fino al 2025

Sono state poche le note positive dell’ultimo campionato del Torino, una di queste è stato certamente Alessandro Buongiorno. L’ex Primavera è stato bravo a sfruttare le occasioni avute, facendosi sempre trovare pronto e arrivando a collezionare 14 presenze stagionali (tra campionato e Coppa Italia), quasi tutte di ottimo livello. Il numero 99 resterà al Toro anche nella prossima stagione ma lo farà con un contratto diverso dell’attuale, con un ingaggio superiore ai circa 200.000 euro all’anno che percepisce al momento.

Calciomercato Torino: Buongiorno e Ansaldi vicini al rinnovo

La trattativa per il rinnovo del contratto di Alessandro Buongiorno è già stata avviata, da alcune settimane il dt Davide Vagnati ha avviato i discorsi con il procuratore del difensore, Giuseppe Riso: il contratto attuale del difensore scadrà nel 2024 ma verrà prolungato per un’altra stagione, fino al 2025, con il nuovo stipendio. Le firme potrebbero arrivare nelle prossime settimane, prima il Torino dovrà sistemare la questione Cristian Ansaldi: la permanenza dell’argentino è certa e nei prossimi giorni verrà annunciato il rinnovo del suo contratto per un’altra stagione.