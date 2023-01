Secondo alcune testate giornalistiche inglesi Lukic già in questa sessione di calciomercato invernale potrebbe approdare al Fulham

La sessione di calciomercato invernale si sta avviando verso la sua fase finale, dunque bisogna stare molto attenti perché come insegna la storia ci potrebbero essere diverse sorprese e colpi di scena. Una notizia che ha provocato qualche scossone è arrivata nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 gennaio. Diverse voci che arrivano dall’Inghilterra riportano che il Fulham vuole portare a Londra Sasa Lukic, aggiudicandosi così un centrocampista di qualità che negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di crescita davvero importante, tanto da iniziare a far parlare di sé già da qualche mese, con il suo nome che è stato spesso accostato a quello di grandi club sia italiani che esteri. Da quanto filtra intorno al Fulham il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo è Abdoulaye Doucoure dell’Everton, ma l’elevato ingaggio che percepisce il giocatore classe 1993 rappresenta un enorme ostacolo per il club bianconero che per questo motivo starebbe facendo più di un pensiero sul numero 10 granata. Di conseguenza presto potrebbero avviarsi i primi contatti tra il club londinese e il Toro che, dopo il prestito di Ola Aina al Fulham di due anni fa, sono rimasti in ottimi rapporti.

Il Toro sa molto bene che per Juric Lukic è imprescindibile

La notizia arrivata nella giornata di ieri ha sicuramente spaventato e non poco Ivan Juric che, come lui stesso ha dichiarato a inizio gennaio, vede in Lukic un elemento imprescindibile, un punto di riferimento molto importante all’interno della rosa granata. Adesso bisognerà vedere cosa vorranno fare il presidente Urbano Cairo e il d.t. Davide Vagnati, tenendo in grande considerazione il fatto che il centrocampista serbo ormai da diversi mesi ha manifestato l’intenzione di lasciare il Toro per approdare in un club che possa garantirgli palcoscenici più importanti. Sicuramente l’ipotesi di vestire la maglia del Fulham e giocatore in Premier League, uno dei campionati più prestigiosi d’Europa, avrà fatto quanto meno venire l’acquolina in bocca a Lukic. Già nelle prossime ore ci potrebbero essere degli sviluppi importanti in merito a quello che sarà il futuro del numero 10 granata.