Calciomercato Torino / Prima il centrocampista di sinistra, poi il giocatore offensivo: questo è l’ordine delle priorità in casa Toro

Ancora nessun acquisto per il Torino in questa sessione invernale di calciomercato, che si chiuderà il 31 gennaio. Ivan Juric in conferenza stampa ha ribadito più volte di avere bisogno di rinforzi per completare la squadra. Nel dettaglio, il tecnico croato ha chiesto un centrocampista di sinistra e un giocatore offensivo, che può essere sia una punta che un trequartista. Ora sta alla società muovere passi concreti sul mercato, per accontentare il mister e rendere la squadra più competitiva. Inutile ribadire che si tratti di Ivan Ilic.

Priorità al centrocampista di sinistra

Il giocatore che ha più urgenza di essere acquistato è il centrocampista di sinistra. Infatti questa estate il Toro ha perso Mandragora e Pobega, non è arrivato nessuno e Gineitis è l’unico con il mancino in rosa. Il preferito è Ivan Ilic del Verona, conteso anche dal Marsiglia; ieri nuovi contatti tra il Torino e il Verona, col club granata che sta cercando di superare i francesi. L’alternativa è Makengo dell’Udinese, giocatore affidabile e dotato di buon fisico.

Il giocatore offensivo agli sgoccioli

Dando priorità al centrocampista, il giocatore offensivo sarà preso agli sgoccioli della sessione. I due nomi che piacciono di più sono quelli di Eldor Shomurodov e Dennis Praet. Per il primo, la Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, mentre i granata vorrebbero un prestito con diritto. Ci saranno nuovi contatti tra Vagnati e Pinto per sbloccare la situazione. Il secondo invece è quello che non passa mai di moda, con il Torino che potrebbe riprovarci a fine mercato. Il belga ha già giocato al Toro la scorsa stagione, ma non è stato riscattato e ha fatto ritorno al Leicester in Inghilterra, dove non trova spazio. Ha anche perso la nazionale e un ritorno sarebbe perfetto per lui, che con le sue giocate lo scorso anno ha fatto innamorare tutti.