Calciomercato Torino / Dopo i contatti del pomeriggio, i dirigenti delle due società si sono dati appuntamento in tarda serata

Lo abbiamo raccontato martedì sera, la trattativa per Ivan Ilic si è riaperta dopo che il giocatore ha fatto sapere che gradirebbe tornare a lavorare con Ivan Juric. Manca però ancora l’accordo tra Torino e Verona e dovrà essere trovata al più presto per non rischiare di perdere definitivamente il centrocampista: per questo motivo nella giornata di oggi (mercoledì) i contatti tra Davide Vagnati e i colleghi gialloblù si sono intensificati e nella tarda serata i dirigenti dei due club si sono dati appuntamento a Milano per cercare di arrivare a un accordo.

Calciomercato Torino: incontro con il Verona per Ilic

Si sta parlando anche di Isak Hien ma ora la priorità del Torino è quella di trovare un accordo per Ivan Ilic. Il tempo stringe perché il Verona ha fretta di chiudere la trattativa per la cessione di Ilic e negli scorsi giorni ha già accettato l’offerta arrivata dall’Olympique Marsiglia. L’affare con i francesi è ora in stand-by, proprio per via dello stop voluto dal centrocampista ma, se le due società non dovessero trovare un’intesa, a quel punto Ilic accetterà la proposta proveniente da Marsiglia dove ritroverebbe un tecnico con cui si è comunque trovato bene a Verona come Igor Tudor.