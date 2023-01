Calciomercato Torino / Era tutto fatto per il passaggio di Ilic all’Olympique Marsiglia ma il centrocampista spinge per vestire la maglia granata

di Andrea Piva / Ivana Crocifisso – Un colpo di scena, l’ennesimo, nella trattativa per Ivan Ilic: il suo passaggio all’Olympique Marsiglia sembrava essere fatto ma, questo pomeriggio, la trattativa tra il Verona e il club francese ha subito una brusca frenata. Il motivo? Ivan Ilic ha espressamente detto di voler accettare la proposta del Torino e tornare a lavorare con Ivan Juric. Il sì del centrocampista all’offerta granata ha spiazzato i francesi, che erano convinti di avere ormai in mano il giocatore e di poter definire l’acquisto nel giro di poco tempo (al massimo nella giornata di domani).

Calciomercato Torino: Ilic vuole tornare da Juric

Il Torino, invece, non solo è ora tornato pienamente in corsa per avere il centrocampista ma ha ora nuovamente superato l’Olympique Marsiglia. Da quando la società francese ha fatto la propria mossa presentando un’offerta al Verona per il giocatore, il dt Davide Vagnati ha intensificato ancora di più i contatti con i collegi del club veneto e con l’entourage dello stesso Ilic per cercare di ribaltare la situazione. Missione in parte compiuta. Ora va definita l’intesa economica con il Verona, ma ciò che conta è che il Torino abbia incassato un primo importante sì, in attese di capire se ci saranno delle contromosse da parte del Marsiglia.