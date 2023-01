Calciomercato Torino / L’alternativa a Ilic del Verona è Makengo dell’Udinese, ecco la richiesta del club per il centrocampista

La sessione di calciomercato invernale è quasi agli sgoccioli, la chiusura è prevista per il 31 gennaio. Ancora nessun movimento in entrata per il Torino, ma le richieste del tecnico Ivan Juric sono sempre le stesse: un centrocampista di sinistra e un giocatore offensivo. Per Ilic la situazione non è ancora del tutto chiara, quindi il direttore sportivo Vagnati sta valutando delle piste alternative, una di queste porta a Jean-Victor Makengo. Centrocampista di piede sinistro classe 1998 in forza all’Udinese, può essere il giocatore giusto in caso Ilic sfumasse.

La richiesta dell’Udinese

La richiesta del club friulano è di 10 milioni di euro. Il centrocampista francese, tra l’altro campione d’Europa con l’Under 17, è stato pagato dai bianconeri 3,5 milioni nel 2020, che lo prelevarono dal Nizza. Il club della Riviera Francese lo aveva invece pagato ben 6 milioni nel 2017, prelevandolo dal Caen. La cifra non è bassa e molto difficilmente il Torino deciderà di investire quei soldi su un giocatore che al momento è considerato una seconda scelta: nel caso in cui l’affare Ilic sfumasse definitivamente, Vagnati cercherà di trovare un accordo per il prestito di Makengo, con un’opzione per il riscatto a fine stagione. Se l’Udinese dovesse fare muro allora il dt granata valuterà altri profili. Ma la prima scelta sta al momento Ivan Ilic.