Inserimento del club tedesco del Bayer Leverkusen per Shomurodov, attaccante della Roma che piace al Torino

Manca poco alla chiusura del calciomercato, la sessione invernale infatti si chiuderà il 31 di gennaio. Per il Torino ancora nessun acquisto, ma l’idea di Ivan Juric non cambia e le priorità rimangono le stesse. Al Torino infatti servono un centrocampista di sinistra e un giocatore offensivo. In attacco, con Pellegri ancora infortunato, l’unica punta di ruolo disponibile è Sanabria, con Seck che può essere adattato. Ecco quindi che nasce l’idea Eldor Shomurodov della Roma, attaccante che può fare al caso dei granata. Il Toro però non è l’unica squadra ad essere interessata al giocatore, con richieste anche dall’estero.

L’inserimento del Bayer Leverkusen

Anche il Bayer Leverkusen si è inserito per Shomurodov. I tedeschi non hanno ancora formulato un’offerta ufficiale, ma hanno comunque preso informazioni sul giocatore. In settimana ci saranno altri contatti tra Vagnati e Pinto, con i granata che proveranno a non farsi sfuggire il giocatore. Il problema principale è la modalità di acquisto, quindi c’è ancora distanza. La Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo a 10 milioni, mentre il Torino vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. Si attendono sviluppi in questa settimana.