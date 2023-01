Il Marsiglia è vicino a Ilic, ultimo tentativo del Torino per far cambiare idea al giocatore e al Verona

Una trattativa che il Toro sembrava poter portare a casa. L’inserimento del Marsiglia per Ivan Ilic ha però cambiato le carte in tavola e costringe ora il club granata a un ultimo, disperato, tentativo. Un rilancio per pareggiare un’offerta che per il Verona è allettante. I francesi offrono 18 milioni e, soprattutto, lascerebbero ancora per qualche mese il calciatore ai gialloblù, per poi accoglierlo la prossima estate. Una cifra che i granata avrebbero messo sul piatto per portare sotto la Mole sia Ilic che Hien (quest’ultimo a giugno).

L’ultimo affondo

Oggi l’ultimo affondo: Vagnati dovrà convincere il Verona superando l’offerta del Marsiglia di Tudor – che bene conosce il giocatore, avendolo allenato nell’ultima stagione – ma pure il calciatore, che ritroverebbe il tecnico, Juric, che lo ha lanciato in Serie A. E che ha richiesto nemmeno troppo velatamente un rinforzo di quel livello: un mediano, mancino, che possa da subito entrare nei meccanismi della squadra granata.