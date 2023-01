Il tecnico ha ancora una volta ribadito quali sono i giocatori di cui ha bisogno per avere la squadra completa

Mancano pochi giorni al termine della sessione invernale di calciomercato, e il Torino non ha ancora comprato nessuno. Eppure Ivan Juric è stato chiaro su quali siano i giocatori di cui avrebbe bisogno per completare la squadra, lo è da mesi, da quando addirittura la sessione estiva di calciomercato era in corso: servono un centrocampista di piede mancino e un attaccante. Per il primo Davide Vagnati sta da tempo trattando Ivan Ilic ma l’affare si è complicato nelle ultime a causa dell’inserimento dell’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Torino: le richieste di Juric

A prescindere da come finirà la trattativa per Ilic, Juric si aspetta di ricevere un rinforzo a centrocampo. Al momento l’unico centrocampista di piede sinistro in rosa è Gineitis, che è stato aggregato dalla Primavera. Vagnati proverà fino all’ultimo a trovare un accordo con il Verona e a superare la concorrenza del club francese ma ha già iniziato a valutare delle piste alternative come Jean-Victor Makengo dell’Udinese. Per quanto riguarda invece il giocatore offensivo, l’allenatore gradirebbe un rinforzo in attacco: Eldor Shomurodov è il principale obiettivo, il problema è prenderlo in prestito con diritto di riscatto. La Roma è disposta a cederlo ma solo a titolo definitivo (o al massimo in prestito con obbligo di riscatto) e al momento sta rispondono le richieste del Torino ma si continuerà a trattare. Juric nel frattempo continuare a svolgere il proprio lavoro al Filadelfia in attesa dei rinforzi promessi.