Calciomercato Torino / Ancora distanza tra domanda e offerta per Shomurodov, il nodo principale riguarda la formula

In entrata il calciomercato del Torino non si è ancora sbloccato. Non manca molto alla chiusura della sessione invernale (31 gennaio) e la società non ha ancora preso i rinforzi richiesti dal tecnico Ivan Juric. Oltre al centrocampista di sinistra (se sfuma Ilic, si vira su Makengo), l’altra priorità è un giocatore offensivo. Al momento Pellegri è infortunato, Seck può essere adattato e fare bene come contro la Fiorentina, ma c’è solo Sanabria come punta di ruolo. Ecco quindi l’interesse concreto per Eldor Shomurodov della Roma. L’uzbeko non ha mai trovato spazio sotto la gestione Mourinho, ma i granata devono ancora trovare l’intesa con la società giallorossa.

La trattativa

La Roma vuole cedere il suo attaccante solo definitivamente o in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni. Il Torino invece, come fatto lo scorso anno con Pellegri, vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. In questi giorni sono previsti nuovi incontri tra Vagnati e Pinto, ma non sarà facile smuovere la Roma, visto che nel 2021 è stato pagato 18 milioni dal Genoa. Per lui in stagione 8 presenze tra campionato ed Europa League, con una rete segnata. Nei giallorossi il titolare è Abraham, e in più è stato preso Andrea Belotti in estate, quindi lo spazio per il numero 14 si è ridotto sempre di più. Il giocatore non rientra nel progetto, ma avendolo pagato quasi 20 milioni l’intenzione della società è quella di monetizzare il più possibile. In settimana potrebbe esserci la svolta, ma il nodo rimane sempre la formula, con i granata che evidentemente vogliono tutelarsi da una spesa consistente. Con Juric l’attaccante potrebbe rinascere, ritrovando forma, continuità e gol come quando era a Genoa.