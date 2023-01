Calciomercato Torino / Quasi definitivamente saltato Ilic, anche l’arrivo di Hien dal Verona è più difficile

Oltre che Ivan Ilic, anche Isak Hien rischia di allontanarsi dal Torino. Ma andiamo con ordine: non manca ormai molto alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, che si chiuderà il 31 gennaio. Per il momento nessun movimento in entrata per il Torino, ma qualche rinforzo serve. Ivan Juric in conferenza stampa lo ha ribadito più volte, e le priorità sono due: un centrocampista mancino e un giocatore offensivo. Cairo e Vagnati dovranno provare ad accontentarlo, se vogliono sperare in un suo rinnovo, facendo capire di voler essere ambiziosi. I granata hanno temporeggiato per Ivan Ilic, e ora il classe 2001 serbo con ogni probabilità andrà al Marsiglia: i francesi sono in netto vantaggio sui granata. In Italia il centrocampista ha fatto bene con una squadra (il Verona) e due allenatori (Juric e Tudor). Ora proprio l’ex calciatore della Juventus si trova al Marsiglia e ha chiesto il centrocampista. L’operazione per Ilic che il Toro stava portando avanti era legata al difensore svedese Isak Hien, ma ora anche questa è a rischio: valutazioni sono in corso.

Isak Hien: riflessioni in corso

I granata avrebbero voluto prendere subito Ilic, e prenotare per giugno Hien. Il difensore svedese del Verona ha messo in difficoltà Vlasic contro il Torino, e si tratta di un giocatore interessante, che sotto la guida tecnica di Juric potrebbe diventare un ottimo difensore. Ora però il discorso può essere rimandato a giugno, con la cessione di Ilic al Marsiglia, e i costi saranno anche da riparametrare. Le due operazioni, anche se con prezzi diversi, erano legate e ora si attendono sviluppi sulla vicenda. Isak Hien rimane un giocatore che interessa molto ai granata, essendo anche del 1999, ma resta da capire se il Torino sarà interessato a imbastire una nuova trattativa con il Verona per il solo difensore svedese.