Ilic vicinissimo alla firma col Marsiglia: accordo chiuso. Il Torino lo ha cercato a lungo ma senza mai riuscire a chiudere l’operazione.

Un’altra operazione tirata troppo per le lunghe e per questo motivo impossibile da portare a casa. Ivan Ilic sembrava davvero vicino ad indossare la maglia del Torino: almeno prima che irrompesse il Marsiglia di Tudor, allenatore che conosce benissimo il serbo avendolo allenato proprio a Verona. Irruzione che si è rivelata vincente, tanto che in Francia la trattativa è data in dirittura d’arrivo. Mancherebbero solo firme e annuncio: il centrocampista resterà in terra veneta fino a giugno, poi si trasferirà in Francia.

Il Toro ha perso un’occasione

L’accordo tra Marsiglia e Verona rende vani i tentativi fatti finora dal Toro: l’aver temporeggiato troppo, cercando di abbassare il prezzo non si è rivelata essere la strategia vincente. Al contrario i granata, che avevano da tempo il giocatore in pugno, si sono fatti sorpassare da chi come la squadra francese non ha perso tempo, accontentando i veneti (sia per il costo dell’operazione che per il fatto che Ilic si muoverà solo a giugno) ma pure lo stesso centrocampista. Ora l’altra sfida è spiegarlo a Juric.