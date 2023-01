Calciomercato Torino / Se la trattativa per Ilic dovesse sfumare definitivamente l’alternativa sarebbe il mediano dell’Udinese

L’offerta dell’Olympique Marsiglia al Verona per Ivan Ilic è stata, per il Torino, una vera e propria doccia gelata, Davide Vagnati cecherà di capire se c’è in quale modo la possibilità di riprendere la trattativa ma se l’acquisto del centrocampista serbo dovesse sfumare definitivamente sarebbe costretto a trovare un’alternativa. Il nome sotto a Ilic nel taccuino del dt è quello di Jean-Victor Makengo, centrocampista di proprietà dell’Udinese per cui negli scorsi giorni erano stati effettuati dei sondaggi.

Calciomercato Torino: Makengo alternativa a Ilic

Classe 1998, di nazionalità francese, mancino di piede, Makengo è un calciatore dinamico, bravo negli inserimenti. Il suo eventuale arrivo non risolverebbe il problema dei centimetri che mancano in mezzo al campo, è alto 1 metro e 77 (cinque centimetri in meno di Ilic), ma il giocatore dell’Udinese è comunque un giocatore tosto dal punto di vista fisico e difficile da affrontare nei contrasti. La trattativa per portarlo alla corte di Juric non è ancora decollata, anche perché fino all’ultimo Vagnati cercherà di rimettere in piedi la trattativa con Ilic ma già nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti per il centrocampista della società friulana. Di tempo per concludere gli affari non ce n’è ancora molto, bisognerà fare in fretta per accontentare Juric e consegnargli quei rinforzi tanto richiesti per completare la squadra. A partire dal centrocampista di piede mancino.