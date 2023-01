Il Marsiglia si è inserito nella trattativa per Ilic, l’offerta fatta dal club francese attualmente supera quella granata

Non c’è solo il Torino su Ivan Ilic: per il centrocampista è arrivata un’offerta dall’Olympique Marsiglia. Per il momento l’offerta del club francese è più alta di quella della società granata e si avvicina ai 15 milioni di euro, inoltre l’Olympique lascerebbe il giocatore in prestito all’Hellas fino al termine del campionato. In Francia, così come al Torino, il centrocampista serbo ritroverebbe un allenatore che conosce bene, il Marsiglia è infatti allenato da Igor Tudor, tecnico che lo scorso anno era proprio al Verona e che come Juric apprezza molto Ilic e le sue qualità. Ora tocca al Torino decidere se rilanciare o meno in modo da rimanere in corsa per il serbo, che Juric vorrebbe subito sotto la Mole.