Calciomercato Torino / Il centrocampista serbo è stato tra i migliori di Verona-Lecce, ora Vagnati vuole chiudere l’operazione

Tre punti conquistati contro una diretta concorrente, girone d’andata chiuso davanti alla Juventus e, almeno per qualche ora, una classifica che vede il raggiungimento della zona Conference League: per il Torino quella di ieri è stata certamente una giornata positiva. Ma non è finita qui, perché nei prossimi giorni Ivan Juric potrebbe avere anche un altro motivo per essere felice: Ivan Ilic. La trattativa con il Verona è ormai arrivata alla fase conclusiva, il centrocampista serbo ha giocato ieri contro il Lecce (è stato tra l’altro uno dei migliori dell’Hellas, ha anche colpito una traversa e fornito un assist) ma c’è ottimismo sul fatto che la trattativa si possa chiudere al più presto.

Zaffaroni: “Ilic importante per il Verona ma ci sono altre dinamiche…”

Anche Juric, che alla vigilia della partita del Franchi aveva voluto glissare l’argomento (“È un giocatore del Verona, non parlo di giocatori di altre squadre”, aveva dichiarato), dopo il successo contro la Fiorentina si è lasciato andare a una battuta: “Cairo si farebbe un bel regalo”. E anche il suo collega gialloblù, Marco Zaffaroni, nel post partita di Verona-Lecce è sembrato consapevole del fatto che potrebbe perdere Ilic a breve: “Oggi ce l’avevamo e l’ho fatto giocare. È importante per questa squadra ma ci sono altre dinamiche in cui non voglio entrare”.

Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti tra le parti ma l’impressione è che per Ilic si possa chiudere a breve: Juric spera di avere al più presto il rinforzo a centrocampo, nel frattempo si gode il settimo posto in classifica nell’attesa che l’Udinese giochi contro la Sampdoria.